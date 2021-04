Zu gut kommuniziert – Informationsabend – für vier Gäste und acht Behördenmitglieder Die Rafzerfelder Behörden wurden Opfer ihres eigenen Erfolgs. Sie haben derart umfassend über die geplante Sanierung des Lehrschwimmbeckens orientiert, dass bisher kaum jemand zu den Informationsabenden zum Thema erschienen ist. Manuel Navarro

Das Rafzer Lehrschwimmbecken benötigt eine Frischzellenkur. Foto: zvg

Die Behörden aus Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil haben in den vergangenen Monat viel Arbeit geleistet. Weil die Genehmigung für das einzige noch verbleibende Lehrschwimmbecken in der Region in Rafz Ende dieses Jahres ausläuft, muss dringend eine neue Lösung für den Schwimmunterricht gefunden werden. Zwar wurde ein entsprechendes Projekt für eine Sanierung oder einen Neubau schon vor drei Jahren aufgegleist. Aber einigermassen überraschend stieg Eglisau Ende des vergangenen Jahres aus. Somit mussten die vier verbleibenden Gemeinden innert weniger Monate entscheiden, ob sie trotzdem ein entsprechendes Projekt umsetzen wollen und wie sie dieses nun ohne die Hilfe von Eglisau finanzieren wollen.