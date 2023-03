Keine Hinweise auf Dritteinwirkung – Inhaftierte Person tot im Gefängnis Dielsdorf aufgefunden Am Donnerstagmorgen ist eine 76-jährige Frau reglos in ihrer Zelle aufgefunden worden. Der Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Am Donnerstagmorgen ist eine inhaftierte Person reglos in ihrer Zelle aufgefunden worden. Wie die Direktion der Justiz und des Innern (JI) mitteilt, wurden sowohl die Kantonspolizei als auch die Sanität aufgeboten. Der Arzt konnte nur noch den Tod der 76-jährigen Frau feststellen.



Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Wie die JI schreibt, ist dies bei Todesfällen in Gefängnissen üblich. Nach den bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Weder die Staatsanwaltschaft noch die JI könnten wegen der laufenden Untersuchung über den Inhalt der Medienmitteilung herausgehende Informationen kommunizieren, heisst es dort.

Das Gefängnis Dielsdorf ist auf die Unterbringung von Frauen spezialisiert. In der Abteilung für Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind 38 Plätze vorhanden. Die Abteilung für Kurzstrafen bis zu drei Monaten und Ersatzfreiheitsstrafen wegen nicht bezahlter Bussen und Geldstrafen verfügt über weitere 19 Plätze.

