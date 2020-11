Rund 2000 Demonstranten in Basel – Inmitten von Corona-Skeptikern Auf dem Messeplatz fand am Samstagnachmittag eine Anti-Corona-Demonstration statt. Die Kundgebung vereinte alle Gesellschaftsklassen, bis die Polizei einschritt. Ein Stimmungsbericht. Benjamin Wirth

Ungefähr 3000 Menschen demonstrierten am Samstag in Basel gegen die Corona-Massnahmen des Bundes. Georgios Kefalas

Es ist ein bizarres Bild: Auf der Bühne beim Messeplatz stehen die Referenten im strahlenden Sonnenlicht und halten ihre flammenden Plädoyers: «Schützt die Verfassung», «All Lives matter» oder «Namaske, no Maske». Ihre Worte saugen die Teilnehmer in den ersten Reihen auf. Sie reissen nach fast jedem Satz ihre Fahnen und Plakate hoch und feuern die Redner an, als wären sie Rockstars. Hinter den ekstatischen Anhängern sind die Blicke jedoch nachdenklicher. Zwar applaudieren und grölen die Menschen auch in diesen Gruppen, aber die Gemütslage ist nicht derart ausgelassen. Noch weiter hinten, dort wo die Menschen auch vermehrt eine Maske tragen, ist es ruhig. Dieser Eindruck versinnbildlicht viel.