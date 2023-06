Jetzt auch noch in Dällikon – Innert eines Monats hat das Unterland vier Praxen verloren Bereits die vierte von fünf Haehner-Praxen im Unterland ist vorübergehend geschlossen. Eine Wiederaufnahme des Betriebs scheint unrealistisch. Astrit Abazi

Das Ärztezentrum in Dällikon. Behandelt wird hier bis auf weiteres nicht mehr. Foto: Balz Murer

Im Unterland schliesst derzeit eine Praxis nach der anderen. Mehrere Praxen, die zu einem von zwei Unternehmen des umstrittenen Arztes Thomas Haehner gehören, haben in den letzten Wochen unerwartet den Betrieb eingestellt. Patientinnen und Patienten stehen seither ohne medizinische Versorgung da und müssen sich in den Nachbargemeinden nach einer neuen Arztpraxis umschauen. Erst am Wochenende wurde bekannt, dass das Ärztezentrum Rafz gerettet werden konnte. In anderen Gemeinden sieht die Situation allerdings schlecht aus. Nun hat es auch die Praxis in Dällikon getroffen.