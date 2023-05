Umfrage in Bülach – Inputs aus Bevölkerung zum Zielbild der Stadt Die Stadt Bülach hat die Bevölkerung zu Städtebau und Freiräumen befragt. Nun liegen die Resultate vor.

Mit dem «Zielbild Stadt Bülach» erarbeitet die Stadt derzeit eine Art Handbuch zu den städtebaulichen und freiräumlichen Qualitäten von Bülach. Darin festgehalten werden Visionen und Zielsetzungen für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre. Im Rahmen der Erarbeitung des Zielbilds hat die Stadt die Bevölkerung befragt, was ihr in Bezug auf Gebäude und Aussenräume wichtig ist. Nun liegen die Resultate vor. 337 Personen haben an der Umfrage teilgenommen.

Die Umfrage sei damit nicht repräsentativ, aber die Stadt habe wertvolle Inputs erhalten. Die Rückmeldungen zeigten, dass die im Zielbild formulierten Vorstellungen und Regeln grösstenteils den Vorstellungen der Umfrageteilnehmenden entsprächen. Über 80 Prozent der Befragten geben an, gern in Bülach zu wohnen. Bülach sei einerseits gut erschlossen, und andererseits befänden sich Naherholungsgebiete in unmittelbarer Wohnumgebung. Ein Grossteil schätze zudem die gute Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, den urbanen Charakter und den ländlichen Charme.

Kritische Rückmeldungen gab es bezüglich Wachstum und Verdichtung, konkret werde das zunehmende Verkehrs- und Lärmaufkommen kritisiert. Ein feinmaschiges Netz an Fuss- und Velowegen zwischen den Siedlungen beurteile ein Grossteil mit fünf von fünf Sternen. Ähnlich bewerteten die Umfrageteilnehmenden eine vielfältige Begrünung, viel Platz für Wurzeln von Pflanzen und so wenig asphaltierte Fläche wie möglich. Diese Ziele seien relevant für ein angenehmes Stadtklima und ein wichtiger Beitrag zur Hitzeminderung. Dem generellen Ziel, dass in Zukunft nicht nur zusätzliche Gebäude gebaut werden, sondern darin auch mehr Menschen wohnen und arbeiten sollen, wird von der Hälfte mit vier oder fünf Sternen bewertet.

Das Zielbild wird nun finalisiert und im Anschluss veröffentlicht. Die detaillierten Resultate der Umfrage sind auf Buelach.ch/mitwirken aufgeschaltet.

tam

Fehler gefunden?Jetzt melden.