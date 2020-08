Politisches Kuriosum in Bülach – Ins Parlament gerückt, ohne auf der Wahlliste zu stehen Der Bülacher Gemeinderat hat ein neues Mitglied. Tünde Mihalyi (SP) ist ins Parlament nachgerückt, ohne dass ihr Name je auf einem Wahlzettel gestanden wäre. Fabian Boller

Bei den letzten Parlamentswahlen in Bülach stand der Name von Tünde Mihalyi nicht auf der Liste der Sozialdemokraten. Bild: Reto Oeschger

So etwas kommt selten vor: Die SP-Frau Tünde Mihalyi ist für den weggezogenen Cyrill Hohler per 1. August ins Bülacher Stadtparlament nachgerückt, dabei stand sie bei den letzten Parlamentswahlen gar nicht auf der Liste der Sozialdemokraten. Dazu kam es, weil alle 15 nicht gewählten SP-Kandidaten auf der Wahlliste auf einen Sitz im Gemeinderat verzichtet haben. Die SP durfte deshalb eine Person ihrer Wahl in das Parlament portieren.