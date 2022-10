Champions League – Inter besiegelt mit Sieg gegen Pilsen das vorzeitige Barcelona-Aus Die Italiener bezwingen die Tschechen 4:0. Dieses Resultat bedeutet für Barcelona, dass sie bereits vor dem Spiel gegen die Bayern in der Gruppenphase gescheitert sind.

Freude bei Doppeltorschütze Edin Dzeko. Foto: Luca Bruno (Keystone)

Gruppe C: Inter schlägt Pilsen und wirft damit Barcelona raus

Inter Mailand besiegelt Barcelonas Aus in der Gruppenphase. Die Italiener bezwangen im früheren Abendspiel der Gruppe C Pilsen 4:0. Der Inter-Motor brauchte allerdings eine gewisse Anlaufzeit. Nach mehreren ungenutzten Chancen erzielte Henrikh Mkhitaryan in der 35. Minute die Führung für die Italiener. Edin Dzeko erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 und traf nach 66 Minuten zum zweiten Mal. Romelu Lukaku war nach langer Verletzungspause und nur vier Minuten nach seiner Einwechslung (83.) für das Schlussresultat besorgt.

Dank dem Sieg steht Inter vor dem letzten Spieltag zusammen mit den Bayern im Achtelfinal. Die Münchner sind am Abend in Barcelona zu Gast. Für die Katalanen wird es ein Trauerspiel. Wie letzte Saison scheitern sie in der Gruppenphase und müssen im nächsten Frühling mit der Europa League vorlieb nehmen. Und dies trotz den vielen investierten Millionen in diesem Sommer. Mit diesen wollte man bei Barça zurück an die europäische Spitze.

Gruppe A: Bleibt Napoli makellos? – Liverpool bei Ajax zu Gast

Gruppe B: Brügge verliert erstmals – Atlético empfängt Leverkusen

Brügge hat im fünften Gruppenspiel die erste Niederlage erlitten. Die Belgier verloren das Heimspiel gegen Porto 0:4. Mehdi Taremi (33. Minute/70.), Evanilson (57.) und drei Minuten später Stephen Eustaquio waren die Torschützen. Portos Torwart Diogo Costa parierte in der zweiten Halbzeit gleich zwei Elfmeter direkt nacheinander – zunächst hielt er einen Schuss von Hans Vanaken, doch der Strafstoss wurde wiederholt. Noa Lang trat an und scheiterte ebenfalls am Schlussmann.

Gruppe D: Frankfurt spielt gegen Marseille, Tottenham gegen Sporting

DPA/heg

Fehler gefunden?Jetzt melden.