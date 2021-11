Interview mit Präsident des EHC Kloten – «Intern reden wir nicht über Aufstieg»

Mike Schälchli, welche Hockey-Nachricht während der Nationalmannschafts-Pause hat Sie am meisten überrascht?

Da wir uns mit dem EHC Kloten mitten in einem Prozess befinden, schaue ich momentan nicht so auf andere Institutionen. Natürlich entging mir nicht, dass das Nationalteam am Deutschland Cup etwas Mühe hatte. Immerhin gab es zum Abschluss ein positives Resultat gegen Russland. Es ist immer gut, wenn man beissen und kratzen muss, das gehört auch zum Prozess einer guten Nationalmannschaft. Die Meisterschaftspause wird jeweils für Standortbestimmungen genutzt. Parallel dazu erfolgten Weichenstellungen für die Zukunft zwischen National League, Swiss League und Regio League – Veränderungen, die ab 1. Mai in Kraft treten.