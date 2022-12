Minigolf – Internationale Hallenmeisterschaft in Bassersdorf Auf der 80-Prozent-Betonanlage in Bassersdorf im Sportzentrum Grindel fand die traditionelle Internationale Hallenmeisterschaft im Minigolf statt. MC Effretikon

Der Effretiker Minigolfclub konnte an der Hallenmeisterschaft in Bassersdorf einige Erfolge verbuchen. Foto: PD

Der MC Effretikon durfte als Veranstalter insgesamt 84 Teilnehmende aus dem In- und Ausland begrüssen. Es werden jeweils vier Vorrunden am Samstag und zwei am Sonntag absolviert. Danach geht es für die besten 50 Prozent je Kategorie in den zwei Finalrunden weiter im Kampf um den Sieg. Die Damenkategorie war mit vier Teilnehmerinnen sehr klein. Maja Wicki und Rebecca Weber traten in den Farben des MC Effretikon gegen Daniela Pfister vom BGSC-Klaus und Neuling Elvira Bachmann vom MC Wohlen an. Die vier Vorrunden am Samstag dominierte Rebecca Weber deutlich. Am Sonntag konnte sie nicht mehr ganz an die Leistung vom Vortag anknüpfen, spielte aber weiterhin solide Runden und gewann am Ende mit 205 Schlägen.

Bei den Herren waren 24 Spieler am Start, darunter Lukas Hunziker, Lukas Stahel und Clau Martin Spescha vom MC Effretikon. Lukas Hunziker konnte sich als einziger der Dreien für die beiden Finaldurchgänge qualifizieren und reihte sich am Ende mit dem Total von 220 Punkten auf dem elften Schlussrang ein. Der Kategoriensieg ging an Bruno Ruch (MC Burgdorf) mit sensationellen 195 Punkten.

Silber in der Mannschaftswertung

Mit 44 Teilnehmern war die Sparte «Senioren» einmal mehr die Grösste. Mit Fritz Freiburghaus vermochte einer der Effretiker Spieler ganz vorne ein Wörtchen mitzureden. Er zeigte am Samstag eine sehr gute Leistung und setzte sich am Ende im Kampf um Platz 2 gegen seine Mitspieler durch. Nur Gerry Leitner vom UMSC Schruns konnte ihn bezwingen.

Bei den Seniorinnen zeigte Esther Wicki am Samstag der Konkurrenz mit dem Total von 102 Punkten klar den Meister. Am Sonntag schmolz ihr Vorsprung dann aber rapide und sie konnte den Sieg mit 2 Schlägen Vorsprung noch über die Distanz retten. Zu guter Letzt war der MC Effretikon auch in der Mannschaftswertung vorne anzutreffen. Mit sehr guten 643 Punkten sicherte sich die Mannschaft 1 die Silbermedaille. Der MC Burgdorf 1 gewann deutlich mit dem Gesamtresultat von 623.

Fehler gefunden?Jetzt melden.