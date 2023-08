Interview mit Kathrin Bertschy

Frau Bertschy, im Parlament siegen Frauen seit der Frauenwahl von 2019 deutlich öfter. Hat die Wahl die Frauen aber auch politisch gestärkt?

Zunächst: Die sogenannte Frauenwahl ist nur auf den ersten Blick ein Siegeszug der Frauen. Nüchtern betrachtet ist es vielmehr so, dass Frauen heute mit 42 Prozent in der grossen Kammer bald so vertreten sind, wie es sich angesichts ihres Bevölkerungsanteils gehört. Wir sind also auf dem Weg zu einer demokratischeren Schweiz, nachdem Frauen sehr lange aus der Politik ausgeschlossen waren.