Interview mit Stylistin – Sandalen, Kleider, Hosen – wie Sie sich trotz der Hitze gut kleiden Die heissen Tage sind kleidungstechnisch eine Herausforderung. Was ist der ideale Sommerschuh? Und wie vermeidet man Schweissflecken? Stylistin Caterina Soldani hat die Antworten. Martin Fischer

Bei Hitze gilt: Auf natürliche Stoffe wie Baumwolle, Leinen und Seide setzen. Gäste bei der Copenhagen Fashion Week. Foto: Getty Images

Beginnen wir bei den Füssen: Welche Schuhe sind die richtigen für Hitzetage, Frau Soldani? Sandalen oder Loafers aus Naturleder, die sind stilvoll und vielseitig, für Männer wie Frauen. Sie passen zu jedem Anlass, wenn man zum Beispiel direkt nach dem Bürotag zu einem Essen oder einer Vernissage geht. Wichtig: Sie werden ohne Socken getragen.

Barfuss in die Lederschuhe, ist das nicht sehr schwitzig? Es kann helfen, die Füsse mit etwas Babypuder zu bestäuben, so bleiben sie trockener. Auf Eincremen würde ich verzichten.

Wie viel Stil haben Birkenstock-Sandalen? Der Birkenstock ist ein funktionaler und bequemer Schuh, der in jede Garderobe gehört. Aber aus modischer Sicht ist er jetzt langsam durch und nicht mehr chic. Der Trend geht insgesamt in Richtung klassische Looks, nicht nur bei den Schuhen.

Birkenstock-Sandalen und Sportkleider haben gemäss Stylistin Caterina Soldani ausgedient. Foto: Getty Images

Klassisch klingt nicht sehr bequem. Was zeichnet diesen Trend aus? Zentral sind dabei hochwertige Stoffe und gut sitzende Schnitte, ohne sichtbare Labels. Also weg von Schlabber-Shirts und Logos. Dieser Stil wird auch Old Money Chic genannt, darunter kann man sich ganz gut etwas vorstellen. Was ich daran schön finde: Die Persönlichkeit kommt mehr zur Geltung, weil alles ruhiger, gesetzter ist. Als Inspiration dienen da die 70er- und 80er-Jahre und Labels wie Gucci und Halston.

Sind Sneakers was für heisse Tage? Davon würde ich abraten. Für Turnschuhe gibt es das ganze Jahr über genug Gelegenheiten, bei denen man sie tragen kann. Aber nicht im Sommer.

«Alles, was eng anliegt, klebt. Darin schwitzt man eher.» Caterina Soldani, Stylistin

Was ist besser, mehr Stoff oder weniger? Angenehm sind weite Schnitte, das ist entscheidend. Alles, was eng anliegt, klebt. Darin schwitzt man eher. Dann kann man sich überlegen: Welche Körperstelle will ich betonen? Die Beine, die Taille? Damit kann man gut spielen. Rückenfrei sieht zum Beispiel bei Frauen jeden Alters sehr schön aus. Ich finde mehr Stoff kleidsamer, etwa ein langes Leinenkleid.

Zeitlos elegant – und luftig: Julia Roberts mit Bermudashorts in «Pretty Woman». Foto: Screenshot

Was ist mit kurzen Hosen? Modisch oder nicht? Kurze Hosen gehen immer. Von der Länge her reichen sie idealerweise bis knapp übers Knie. Der Bermudaschnitt ist wieder angesagt, so wie ihn Julia Roberts in «Pretty Woman» getragen hat. Wie kurz sie sein sollen, ist Geschmacksache, aber ich würde nicht höher gehen als bis Mitte Oberschenkel. Auch wenn jetzt wieder tief sitzende Hosen aufkommen: Für Frauen sieht es meistens vorteilhafter aus, wenn die kurze Hose bis zur Taille hoch geht.

«Ein knittriger, schwarzer Leinenanzug kann sehr cool aussehen.» Caterina Soldani, Stylistin

Welche Stoffe sind die besten? Bei Hitze unbedingt auf Naturmaterialien setzen, das heisst Viskose, Baumwolle, Leinen. Stücke aus Seide sollten weit geschnitten sein, sonst wird es schnell zu warm. Reines Leinen ist nicht zu toppen, da ist es übrigens auch egal, wenn der Stoff knittert, das gehört zum Look. Ein knittriger, schwarzer Leinenanzug kann sehr cool aussehen. Oft ist Naturtextilien noch eine synthetische Faser beigemischt, in kleinen Anteilen macht das jedoch keinen Unterschied.

Wie lassen sich Schweissflecken vermeiden? Schwitzen gehört bei über 30 Grad dazu. Wer aber die Sichtbarkeit von Flecken etwa unter den Armen oder am Rücken reduzieren will, setzt am besten auf Kleider in Weiss, Beige oder Pudertönen. Auch Schwarz verzeiht viel. Alle Farben, die dunkler werden, wenn sie nass werden, sind heikler, vor allem kräftige Töne wie Blau, Orange oder Rot.

Lederschuhe, luftige Leinenhose, weites Hemd und Tanktop: Sommerlook bei der Milan Fashion Week 2023. Foto: Getty Images

Wo gibt es das perfekte weisse T-Shirt? Ein weisses Shirt ist ein Muss für den Sommer, es lässt sich ideal kombinieren. Ich finde das von Fruit of the Loom super, und zwar das Männershirt für Frauen wie Männer. Da ist der Ausschnitt perfekt, die Ärmellänge, alles stimmt.

Sportbekleidung ist beliebt. Eigentlich ideal für Hitzetage, oder? Ich war gerade drei Wochen in Italien in den Ferien. Da geht niemand in Turnhosen einkaufen. Ich finde, es ist Zeit, sich wieder richtig anzuziehen und etwas mehr Zeit ins Erscheinungsbild zu investieren. Sportkleider sind zu Hause praktisch, aber als Alltagsoutfit überholt.

Was gilt es bei der Unterwäsche zu beachten? Nur Naturfasern tragen, die sind luftdurchlässig. Und synthetische Stoffe vermeiden.

«Bei ‹Meteo› tragen Männer jetzt tatsächlich zum ersten Mal Shorts.»

Was sind Alternativen zum Sommerkleid? Ein leichter Overall oder eine luftige Bermudahose mit weitem, offenem Hemd und Tanktop darunter.

Welche Accessoires empfehlen Sie? Wer draussen unterwegs ist, kann zu Leinenhose und Sandalen gut ein Baseball-Cap kombinieren. Bei den Sonnenbrillen kann man mit einer Wayfarer von Ray Ban nichts falsch machen. Wieder im Kommen sind Gürtel.

Sie sind Styling Director bei SRF. Beeinflussen die aktuellen Temperaturen Ihre Arbeit? Bei «SRF Meteo» tragen Männer jetzt tatsächlich zum ersten Mal Shorts, dazu ein etwas weiter geschnittenes Hemd oder ein T-Shirt aus Baumwolle.

Über 30 Grad auf dem SRF-Dacht: Moderator Thomas Bucheli mit sommerlichem Hemd bei der Abendausgabe von «SRF Meteo» vom 19. August. Foto: Screenshot

