Interview über Frauen und Finanzen – «Frauen müssten sich viel mehr ums Geld kümmern als Männer» Florence Schnydrig ist Mathematikerin und Chefin des Bereichs Private Banking der Zürcher Kantonalbank. Eines ihrer grossen Anliegen: dass Frauen mehr finanzielle Verantwortung übernehmen. Bettina Weber

«Wenn ich den Frauen die Folgen vom Teilzeitarbeiten aufzeige, erschrecken sie»: Florence Schnydrig-Moser, Leiterin Private Banking, im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank. Foto: Dominique Meienberg

Sie mag Zahlen genauso wie Sprachen, deshalb studierte Florence Schnydrig (50) Mathematik nicht an der ETH in Zürich, sondern an der EPFL, dem Pendant in Lausanne. Und aus demselben Grund wurde sie nicht Lehrerin, wie zuerst gedacht, sondern stieg ins Bankenwesen ein, denn dort lockte die weite Welt. Tatsächlich arbeitete die Oberwalliserin dann neben anderen Stationen acht Jahre lang für die Credit Suisse in Australien und Hongkong. Seit 2021 leitet Schnydrig den Bereich Private Banking der Zürcher Kantonalbank. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Buben im Alter von 12 und 14 Jahren. Dass ihr Geschlecht immer wieder Thema ist, ärgert sie bisweilen – gleichzeitig möchte sie Vorbild sein für junge Frauen und ist Vizepräsidentin der Organisation Advance, die sich für mehr Gleichstellung in der Geschäftswelt einsetzt.