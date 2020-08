SRF-Korrespondent liest in Dielsdorf – Interviewpartner waren plötzlich für einige Zeit verschwunden Pascal Nufer hat während fünf Jahren für das Schweizer Fernsehen SRF aus China berichtet. Seine Erfahrungen hat er in vier Filmen und einem Buch verarbeitet. Barbara Gasser

Pascal Nufer als Fotograf unterwegs in Shanghai. Foto: SRF

Während seiner Arbeit als Berichterstatter für das Schweizer Fernsehen hat Pascal Nufer unmittelbar erfahren, wie das kommunistische Regime in China funktioniert. «Als News-Journalist beschäftigt man sich vor allem mit der Politik in einem Land. Dazu gehört in meinem Fall auch die Kritik am Regime, das in China an der Macht ist», sagt er. Er sieht es als eine wichtige Aufgabe an, über Missstände zu informieren und die Machenschaften der kommunistischen Regierung zu hinterfragen. Es sei eine der wenigen Möglichkeiten, dass andere Länder davon Kenntnis bekommen.