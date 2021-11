Budget 2022 – Investitionen belasten Haushalt von Lufingen Der Steuerfuss von Lufingen soll gleich bleiben. Die Gemeinde rechnet aber wie bereits im Vorjahr mit einem Minus. Thomas Mathis

Foto: Florian Schaer

Die Gemeinde Lufingen rechnet 2022 mit einem Defizit von 313’800 Franken bei einem geplanten Steuerertrag von 5,2 Millionen Franken. Im vergangenen Jahr war ein Minus von 449’050 Franken budgetiert. Mittelfristig müsse mit jährlichen Defiziten von etwa 300’000 Franken gerechnet werden, heisst es im Beleuchtenden Bericht zur Gemeindeversammlung, die am 3. Dezember stattfinden wird. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 69 Prozent zu belassen.

Im Budget sind mehrere teure Investitionen vorgesehen. Die Schulanlage soll für 5 Millionen Franken erweitert werden. Ausgaben von knapp 1,8 Millionen Franken verursacht zudem das Projekt Vogelhaldenstrasse in Augwil mit der Sanierung der Strasse und neuen Leitungen. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren viel Geld in die Infrastruktur investiert und sei gezwungen, weitere Investitionen zu tätigen, heisst es im Bericht. Die verzinslichen Schulden dürften laut dem Bericht bis 2025 auf 18 Millionen Franken stark ansteigen. Bei den Abwassergebühren zeichne sich eine Erhöhung der Tarife ab.

Neben dem Budget geht es auch um kleinere Anpassungen der Nutzungsplanung. Die Zonengrenzen bei den Wendeplätzen Breiti und beim renaturierten Aspbach sollen geändert sowie die Gewässerabstandslinie beim Aspbach aufgehoben werden. Zudem ist auf einem Grundstück eine Anpassung im Hinblick auf die Umlegung des Dorfbachs geplant.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat an der Universität Zürich studiert und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.