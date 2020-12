Überraschung vor Gemeindeversammlung – Investor lanciert Idee eines Gewerbeparks beim Bahnhof Bassersdorf Statt Lastwagen-Logistik oder Lagerhallen möchte der Bassersdorfer Investor Marco Dübendorfer ennet dem Bahnhof lieber neue Firmen ansiedeln. Dafür würde er sich sogar an einer breiteren Unterführung beteiligen. Christian Wüthrich

Das «Mausloch» unter den Gleisen beim Bahnhof Bassersdorf hindurch soll dereinst ein grosses Entwicklungsgebiet erschliessen. Hier, direkt am Bahnhof, plant Arealentwickler Marco Dübendorfer einen Gewerbepark. Archivfoto: Chr. Wüthrich

Die zukünftige Entwicklung des Bahnhofsgebiets von Bassersdorf ist höchst ungewiss. Dennoch muss die finanzschwache Gemeinde bis im nächsten Frühling wichtige Vorentscheide von langfristiger Tragweite für die Erschliessung ebendieses Gebietes treffen.

Am kommenden Donnerstag, 10. Dezember (19.30 Uhr, Sporthalle BXA), gehts an der Gemeindeversammlung neben dem Budget für 2021 auch um den Bau einer neuen Hauptunterführung am Bahnhof. Dies wird durch die SBB angestossen, die bei Bassersdorf das Südportal des neuen Brüttener Tunnels bauen werden. Dabei wird auch der Bahnhof erneuert.