Baustellen im Überblick – Investoren bauen über 1000 Mietwohnungen in Regensdorf Der Wohnungsbau in Regensdorf boomt. Aktuell sind zwei Grossbaustellen in Betrieb, im Mai folgt eine dritte. Weitere sind in der Pipeline. Allen gemeinsam ist: Es entstehen Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Anna Bérard

Die tiefen Zinsen sorgen für mehr Investitionen in Immobilien: Baustelle Stockenhof in Regensdorf. Foto: Sibylle Meier

Regensdorf scheint für Investitionen in Wohnraum besonders attraktiv zu sein. Davon zeugen die vielen Baustellen, die mit jedem Jahr zahlreicher werden. Von den geplanten Grossprojekten sind zwei bereits im Bau: Eine Wohnsiedlung mit 409 Mieteinheiten und einem Alters- und Pflegeheim entsteht zwischen dem Einkaufszentrum und der Strafanstalt. Eine weitere Baustelle befindet sich in einem Wohnquartier, wo die fünf Gebäude für 130 Mietwohnungen schon klar erkennbar sind. Eine dritte Grossbaustelle beginnt in wenigen Tagen unmittelbar beim Bahnhof Regensdorf. Die Baustellen sind auf der folgenden Übersicht zu finden.