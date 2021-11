Kommentar zum Fall Peng Shuai – IOK-Präsident Bach als neue Figur im chinesischen Kasperlitheater Ein Videocall mit der Tennisspielerin Peng Shuai soll die Öffentlichkeit in der Missbrauchsaffäre besänftigen. Doch der Support für China bröckelt. Meinung Simon Graf

Entspanntes Gespräch oder Inszenierung? IOK-Präsident Thomas Bach im Videocall mit Peng Shuai. Foto: IOK

Wäre die Affäre nicht so tragisch und entlarvend, man könnte vielleicht darüber lachen. Was die Chinesen mit der anklagenden, vermissten und nun vorgeführten Peng Shuai aufführen, ist ein riesiges Kasperlitheater. Nun hat eine neue Figur die Bühne betreten: IOK-Präsident Thomas Bach. Der durfte sich in einem Videocall mit der ehemals besten Tennisspielerin im Doppel davon überzeugen, dass es ihr gut geht.

Aber worüber sprach er in diesen 30 Minuten mit ihr? Haben sie auch über ihre Missbrauchsvorwürfe gegen Zhang Gaoli geredet, den Ex-Vizepremier? Wohl kaum. Peng wirke ganz entspannt, hiess es. Doch nun wünsche sie sich Ruhe. Aber wer wünscht sich diese tatsächlich? Die Chinesen und das IOK, denn am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Spiele in Peking.