Millionär Beller gestorben – Irina Beller trauert um ihren Mann Walter Der Zürcher Bauunternehmer Walter Beller ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Irina und Walter Beller beim Opernball 2014. Foto: Dieter Seeger

Der Zürcher Bauunternehmer Walter Beller ist am Dienstag an seinem Wohnort in Pfäffikon SZ tot aufgefunden worden. Ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Polizeieinsatz. Die Todesursache war zunächst unklar.

Bellers Frau, die 48-jährige Society-Lady Irina Beller, bestätigte den Tod des Baulöwen dem Onlineportal Blick.ch. Er sei allein in seinem Bett gestorben.

Millionär Walter Beller war vor allem mit Immobilien im Kanton Zürich wohlhabend geworden. Die Bellers waren auch regelmässig Gegenstand der Klatschspalten. Irina Beller machte unter anderem Schlagzeilen mit ihrem Ratgeber «Hello Mr Rich. So heirate ich meinen Millionär».

