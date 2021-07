Eine Art Fox News für Grossbritannien - Irre Tage fürs britische TV-Publikum

Falschmeldung zu Bidens Klimaplan Fox News räumt nach erfundenem Burger-Skandal Fehler ein

Ein vermeintliches Fleischverbot wird in den USA zum Trend-Thema – vor allem in Donald Trumps Umfeld. Nun muss der TV-Sender den Zuschauern erklären, dass Joe Biden ihnen ihre Burger doch nicht wegnehmen will.