Streit um Bührle-Sammlung – Israelitischer Gemeindebund kritisiert das Kunsthaus Zürich

Am Mittwoch haben das Kunsthaus Zürich und die Bührle-Stiftung gemeinsam vor den Medien die Einsetzung eines unabhängigen Expertengremiums angekündigt, das die bisherige Provenienzforschung evaluieren soll. Ansonsten haben die Bührle-Stiftung und die Kunstgesellschaft ihre bisherige Linie verteidigt. In einer Mitteilung vom Donnerstag hat der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) dies scharf kritisiert. Es sei «irritierend und in Teilen erschreckend».

Es besteht der Verdacht, dass die Bührle-Sammlung auch Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus umfasst, weil Emil Georg Bührle durch Waffengeschäfte während und nach dem Zweiten Weltkrieg zum damals reichsten Mann der Schweiz geworden war. Dabei war der Waffenhändler nicht wählerisch: so lange Nazideutschland militärisch erfolgreich war, liefen die Geschäfte mit Berlin wie geschmiert. Und auch die Gegenseite, die Alliierten, wurde beliefert.

An der Medienkonferenz von Kunsthaus und Bührle-Stiftung sei «eine teilweise sehr verzerrte Darstellung der historischen Tatsachen präsentiert» worden, schrieb der SIG. Dies sei eine «wenig konstruktive und unnachgiebige Haltung» und für den SIG «erschreckend».

Besonders schwer nachvollziehbar sei das Beharren auf einem Geschichtsbild, das die Ergebnisse der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz-Zweiter Weltkrieg, der Bergier-Kommission, in keiner Weise berücksichtige. Dazu gehörten Aussagen des Kunsthauses und der Bührle-Stiftung, in denen die Rolle der Schweiz als bedeutende Drehscheibe von Raubkunst und Fluchtgut relativiert werden.

Es sei allgemein bekannt und mittlerweile historisch aufgearbeitet, dass der Schweizer Staat Jüdinnen und Juden und anderen Minderheiten auch in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs zu wenig Sicherheit und Schutz geboten habe. Oft habe die Schweiz sie auch nicht vor dem Tod in von Nazideutschland besetzten Ländern bewahren können. Zusätzlich hat die Schweiz viele Flüchtlinge an ihren Grenzen abgewiesen, und diese so in den sicheren Tod geschickt.

Umso mehr komme gerade deshalb dem Fluchtgut in der Schweiz eine so wichtige Bedeutung zu und müsse jeder Einzelfall, genauso wie es bei Raubkunst gemacht werde, auf seine Provenienz hin untersucht werden, betonte der SIG in seinem Schreiben.