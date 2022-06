Regierungskrise in Israel – Israels Regierung will Parlament auflösen und Neuwahlen einleiten Die Acht-Parteien-Koalition ist am Ende. Ministerpräsident Bennett und Aussenminister Lapid wollen das Parlament auflösen, übergangsweise will der Premier seinen Posten wohl aufgeben.

Naftali Bennett (rechts), Ministerpräsident von Israel, und Aussenminister Jair Lapid bei einer Kabinettssitzung. Foto: Gil Cohen-Magen (AFP)

Die israelische Regierungskoalition will das Parlament auflösen und damit Neuwahlen einleiten. Ministerpräsident Naftali Bennett und Aussenminister Jair Lapid teilten am Montag mit, kommende Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf in die Knesset einzubringen. Alle «Versuche zur Stabilisierung der Koalition» seien «ausgeschöpft» worden, hiess es weiter. Sollte der Gesetzentwurf angenommen werden, werde Lapid Chef der Interimsregierung.

Bennett und Lapid hatten sich im Juni 2021 auf die historische Bildung einer Koalition geeinigt, der Parteien aus allen politischen Lagern angehörten. Zuvor war zwölf Jahre lang Langzeit-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an der Macht. Bennett und Lapid beschlossen damals ein Rotationsprinzip, dem zufolge die beiden sich an der Regierungsspitze abwechseln wollten.

Zuletzt hatten im April Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern die Koalition vor eine Zerreissprobe gestellt. Nach Zusammenstössen rund um den Tempelberg in Jerusalem hatte die arabische Raam-Partei mit einem Rückzug aus der Koalition gedroht, sollte die Regierung ihr hartes Vorgehen gegen palästinensische Demonstranten fortsetzen.

AFP/anf

