Die Techwelt steht kopf: Seit kurzem ist der neue Textroboter GPT-4 auf dem Markt. Und das Sprachmodell der US-Firma Open AI lässt alle seine Vorgänger uralt aussehen. GPT-4 besitze einen «Funken Intelligenz», heisst es in einem Bericht von Microsoft-Wissenschaftlern. Das Sprachmodell komme nahe an menschliche Fähigkeiten heran. Der US-Softwarekonzern ist ein Partner von Open AI, will künftig bis zu 10 Milliarden US-Dollar investieren.