Boris Johnson im Umfragetief – Ist das Stehaufmännchen am Ende? Fast 70 Prozent aller Briten lehnen Boris Johnson als Premier ab – sogar die eigene Partei bekämpft seine Corona-Politik. Gegen Omikron setzt er alles auf eine Karte. Michael Neudecker aus London

Partygate, Ministerrücktritt, Omikron: Premierminister Boris Johnson macht schwere Zeiten durch. Foto: Keystone

An einem Mittwoch Anfang Oktober standen viele Anzug tragende Männer und auch einige Frauen geduldig in einer Schlange vor einem Saal in Manchester. Manche wirkten stolz, dass sie ein Ticket bekommen hatten für dieses Ereignis: die Rede des Parteikönigs, auf einer ausschliesslich für diesen Moment errichteten Bühne.

Der Parteitag der Konservativen war am Ende tatsächlich so etwas wie ein Boris-Johnson-Festakt: Er sprach vor dem Parteivolk, und das Volk applaudierte ihm. Im Oktober 2021 war der britische Premier in seiner Partei auf dem Höhepunkt seiner Macht. Aber die Pandemie wirkt manchmal wie eine Schnellvorlauf-Taste, und wenn Johnson vor nicht einmal drei Monaten der König seiner Partei war, dann ist er jetzt ihr Gefangener.