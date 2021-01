Eishockey: Klotenblick – Ist der Qualifikationssieg noch möglich? Der EHC Kloten muss in der Swiss League nach dem 1:5 in Olten liefern. Roland Jauch

Der Klotener Niki Altorfer ist am Boden. Der kollektive Zusammenbruch gegen Olten warf einige Fragezeichen auf. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Noch 16 Spiele hat Kloten bis zum Qualifikationsende und dem Playoff-Start vor sich. Er steht in der Tabelle auf Platz 1, doch so souverän sieht die Sache denn doch nicht aus. Im neuen Jahr gab es zuerst einmal die unangenehme Premiere von drei Niederlagen in Folge, den drei Siegen darauf folgte mit dem 1:5 in Olten ein kollektiver Zusammenbruch.

Die Frage bleibt: Ist der Qualifikationssieg für den Leader noch möglich? Ajoie steht nach Verlustpunkten viel besser da. Sollte die Saison nach der Qualifikation abgebrochen werden, wäre die Nummer 1 Meister der Swiss League. Kloten kann diese Nummer 1 noch werden, aber zurzeit sieht es eher danach aus, als ob der EHC darauf hoffen muss, dass das Playoff gespielt wird.