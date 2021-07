Dopingverdacht bei Alex Wilson – Sein Olympia-Traum ist geplatzt – was dem Sprinter noch droht Drängende Fragen und Antworten nach der provisorischen Sperre des Schweizer 100-m-Rekordhalters. Christian Brüngger

Alex Wilson nach einem Rennen im Juni dieses Jahres. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Das Communiqué von Alex Wilsons Team kam früh am Mittwochmorgen. Titel: «Alex Wilson verpasst wegen Verfahren Olympische Spiele». Inhalt der Mitteilung: Der 30-jährige Basler sei im März positiv auf das Steroid Trenbolon getestet und provisorisch gesperrt worden. Am 2. Juni aber habe die Disziplinarkammer von Swiss Olympic diese provisorische Sperre aufgehoben. Wilson habe glaubhaft darlegen können, dass das Trenbolon über kontaminiertes Fleisch in seinen Körper gelangt sei.

Dagegen gingen der Leichtathletik-Weltverband und die Welt-Anti-Doping-Agentur vor. Die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs, die zurzeit vor Ort an den Spielen in Tokio arbeitet, setzte die Sperre heute wieder an. Für Wilson gilt die Unschuldsvermutung.