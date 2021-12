Samstag-Extra zu Christbäumen – Ist der Weihnachtsbaum im Topf eine nachhaltige Alternative? Fabienne Pfeifer, Baumschulistin im Gartencenter Hauenstein in Rafz, erklärt, worauf beim Kauf und bei der Pflege des Christbaums im Topf geachtet werden muss. Paula Wollenmann

Christbäume im Topf gelten als umweltfreundliche Alternative. Foto: Madeleine Schoder

Selbst an Weihnachten rückt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund. Fabienne Pfeifer, Baumschulistin im Gartencenter Hauenstein in Rafz, erklärt, warum sich immer mehr Leute gegen den herkömmlichen Weihnachtsbaum entscheiden und worauf beim Kauf und bei der Pflege des Christbaums im Topf geachtet werden muss.