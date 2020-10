Profiteur der Sklaverei – Ist die Erinnerung an Adolf Guyer-Zeller noch zeitgemäss? Adolf Guyer-Zeller ist der bekannteste Industrielle des Zürcher Oberlands. Er profitierte aber auch direkt von der Sklaverei und äusserte sich rassistisch. Marco Huber , Andreas Kurz

Der Bäretswiler Industrielle Adolf Guyer-Zeller machte im 19. Jahrhundert Geschäfte mit von Sklaven produzierter Baumwolle. Foto: Seraina Boner



Die Stadt Zürich nimmt derzeit 26 Statuen genauer unter die Lupe. Sie will wissen, ob problematische Figuren auf den Sockeln stehen und allenfalls heruntergeholt werden sollen. Auslöser war die Alfred-Escher-Statue vor dem Hauptbahnhof. Wegen der Verstrickungen der Familie Escher in die Sklaverei wurden in der Zürcher Stadtpolitik auch schon Stimmen laut, die das Denkmal vom Bahnhofsplatz verbannt und ins Museum verschoben haben wollen. Andere fordern, dass man zumindest mit einer Tafel auf problematische Aspekte und Hintergrundinformationen zum historischen Kontext hinweisen müsste.