Abstimmung in Bülach – Ist die Tagesschule ein Gebot der Stunde oder überflüssig?

Angenommen, Sie wären Elternteil eines Primarschulkindes. Würden Sie dieses in eine Tagesschule schicken?

Virginia Locher: Meine Kinder sind heute alle erwachsen. Aber hätte es damals eine Tagesschule gegeben, ich hätte das Angebot sofort genutzt. In der Tagesschule gibt es einen guten Zusammenhalt in der Klasse und mit den Bezugspersonen. Besonders Kinder, die an mehreren Tagen die Betreuung besuchen, sind in der Tagesschule gut aufgehoben, weil sie viel Konstanz erfahren. Das ist eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Schullaufbahn.

Stephan Blättler: Für mich kommt es auf die Bedürfnisse, den Standort und das Familieneinkommen an. Das heisst, wenn ich mein Kind möglichst viel über Mittag betreuen lassen möchte, wenn ich genug verdiene und der Standort stimmt, würde ich mein Kind in die Tagesschule schicken. Ganz einfach, weil es viel günstiger kommt.