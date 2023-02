Geldblog: Aktien von Coca-Cola und Mobilezone – Ist dieses Stock-Picking sinnvoll? Ein Leser möchte gezielt in Unternehmen mit attraktiven Dividenden investieren. Wie unser Geldexperte sein Vorhaben bewertet. Martin Spieler

Ich sitze auf dem Titel SoftwareOne, den ich verkaufen will. Neu möchte ich unter anderem in Coca-Cola, Accelleron, Mobilezone und Meier Tobler investieren. Ist dieses Stock-Picking sinnvoll? Leserfrage von R.R.

Es ist sicher keine schlechte Idee, in die Aktien von Coca-Cola zu investieren. Dabei sollten Sie sich allerdings keine spektakulären Kursfortschritte erhoffen. Der Getränkehersteller mit dem Börsenkürzel KO ist aber ein zuverlässiger und guter Dividendenzahler. Bei einer Anlage in Coca-Cola übernehmen Sie ein Währungsrisiko. Angesichts der Dollarschwäche halte ich dieses aber für tragbar.

Kaufen sollten Sie diese drei Schweizer Aktien nicht, falls Sie in erster Linie an Kurssteigerungen interessiert sind.

Attraktive Dividenden bieten auch Accelleron, Mobilezone und Meier Tobler. Ich hatte alle drei Titel schon früher an dieser Stelle positiv erwähnt. Daran hat sich nichts geändert, wenngleich sie nicht mehr gleich günstig sind. Kaufen sollten Sie diese drei Schweizer Aktien allerdings auch nicht, falls Sie in erster Linie an Kurssteigerungen interessiert sind. Insbesondere bei Meier Tobler, welche selbst im schwierigen Anlagejahr 2022 ausgezeichnet gelaufen ist, sehe ich kursmässig kaum mehr gross Potenzial.

Trotz starken Kurswachstum liegt die Dividendenrendite immer noch bei rund 2,5 Prozent. Mobilezone hat kommuniziert, dass die Dividende um über 7 Prozent auf 90 Rappen je Titel erhöht wird. Aktuell erreicht Mobilezone eine Dividendenrendite von über 5 Prozent. Auch Accelleron wird den Anlegern mit der Dividende Freude bereiten.

