Was können wir tun? Ein Mitarbeiter der Schweizer Rettungskette im Erdbebengebiet in der Türkei. Foto: Keystone

Kalte saubere Luft, die nach kalter, sauberer Luft riecht, und Sonnenuntergänge, die den Himmel rot-pink-violett einfärben, haben diese Woche mein Serotonin in Wallung gebracht. Ich stand echt sehr oft wie auf einem perfekt dosierten LSD-Trip in der Gegend rum und schaute minutenlang in den Himmel. Mit offenem Mund. Wie eine Idiotin.