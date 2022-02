Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Ist es noch Deutsch? Oder schon Englisch? Wie gut verstehen Sie Anglizismen? Machen Sie den Test! Sandro Benini

Klar, die meisten Anglizismen gelangen nicht über Grossbritannien, sondern über die USA in den deutschen Sprachraum. Aber wir illustrieren das Thema aus gegebenem Anlass trotzdem mit Her Royal Highness. Foto: Andy Clark (Reuters)

Kürzlich schrieb mir jemand folgenden Satz – und er war nicht ironisch gemeint: «Wenn der Issue einmal approved ist, dann können wir die Daten ins System inputten.»

Anglizismen sind eine Bereicherung, aber ihrer schieren Menge wegen sind sie für viele auch ein Ärgernis.

Die einen sagen: Die Stellung der angloamerikanischen Welt, insbesondere der USA, in der Populärkultur, in Film und Musik, aber auch in Wissenschaft, Technik und in allen Bereichen, die mit Internet und Digitalisierung zu tun haben, macht die Häufigkeit von Anglizismen zu einem völlig normalen sprachlichen Phänomen. Ausserdem sind englische Wörter oft kurz, griffig und eingängig.

Die anderen erwidern: Man kann es auch übertreiben. Und für viele Anglizismen gibt es deutsche Wörter. Ich schreibe bewusst nicht «gute deutsche Wörter», denn das klingt altbacken.

Wie auch immer – es schadet bestimmt nicht, möglichst viele Anglizismen zumindest zu verstehen. Wie viele Sie aktiv gebrauchen, können Sie dann immer noch selber entscheiden.

Testen Sie Ihre Anglizismen-Kenntnisse in unserem Abc-Quiz. Viel Glück!

