Zwei Weine für Preis nominiert – Ist Freienstein-Teufen der neue Hotspot für Pinot noirs? Die Weingüter Gehring und Lienhard sind mit ihren Pinots noirs für den Grand Prix du Vin Suisse nominiert. Zwei Nominationen aus einer Gemeinde, das hat Seltenheitswert. Martina Macias

Mit ihren Pinots noirs nominiert für den prestigeträchtigen Weinpreis: René Lienhard (l.) vom Weingut Lienhard aus Teufen und Peter Gehring vom Weingut Gehring in Freienstein. Foto: Sibylle Meier

Die Winzer Peter Gehring und René Lienhard spazieren durch die Rebstöcke des Weinguts Gehring in Freienstein. Sie begutachten die Reben, sprechen von notwendigen Zäunen, um Wildtiere fernzuhalten, fachsimpeln und probieren die bereits aromatischen Trauben. Anschliessend gibt es einen kühlen Schluck Rosé auf dem Sitzplatz mit Blick auf die in Sonnenstrahlen getränkten Rebhänge. Eine wohlverdiente kurze Pause, bevor es in knapp zwei Wochen mit der arbeitsintensiven Ernte losgeht.