Wie privat sind unsere Gedanken? – Ist Gedanken lesen bald möglich? Amerikanischen Wissenschaftlern ist es gelungen, eine künstliche Intelligenz so zu trainieren, dass sie gesprochene Sprache aus Hirnwellen abliest. Die Technik kann Patienten helfen, doch Forscher warnen auch vor den Gefahren für die Gesellschaft. Alexandra Bröhm

Ein menschliches Gehirn: Wie leicht lassen sich unsere Gedanken auslesen? Foto: Alamy Stock Photo

Denken darf man, was man will. Und niemand weiss, was wir denken. Diese beiden Grundsätze scheinen uns selbstverständlich, doch das könnte sich in nicht allzu ferner Zukunft ändern. US-Forschern ist es gelungen, die Gehirnwellen von Menschen beim Sprechen präzise und schnell zu entziffern. Was für neurologische Erkrankungen wie einen Schlaganfall als Therapieoption Hoffnung verspricht, könnte weitreichende gesellschaftliche Nebenwirkungen haben. Und über die müssen wir jetzt nachdenken, fordern verschiedene Wissenschaftler.