Sweet Home: Design für draussen – Ist Ihr Balkon oder Garten bereit? Trotz launischem Wetter wird es Zeit, sich um das Einrichten des Aussenbereichs zu kümmern. Diese zehn Designstücke laden zum Verweilen ein. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Setzen Sie sich ins Grüne

Doppelt gut: Grün in Grün für ein Tête à Tête im Garten. Foto: Vitra

Wenn es einen Schweizer Lieblingsstuhl gibt, dann ist es bestimmt der Eames-Schalenstuhl. Ich berufe mich hier allerdings nicht auf eine erwiesene Statistik, sondern auf persönliche Erfahrungen. In den vielen Wohnungen, die ich vor allem beruflich besucht habe, und in den Wohnungen, in denen die Bewohner ihre Einrichtungsschätze in vorhanglosen Glasfassaden zur Schau stellen, sind sie es auf jeden Fall. Zum Glück hat es ein gutes Designstück zu solcher Popularität geschafft, denn der Schalenstuhl ist formschön, clever, elegant und alltagstauglich. So macht er sich auch draussen gut und passt perfekt in grüne Gärten – ganz besonders, wenn er sich in Grün zeigt.