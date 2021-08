Leser machte ein Foto – Ist in Eglisau ein Wolf unterwegs? Ein Leser will in Eglisau einen Wolf gesichtet haben. Die Fachleute der Fischerei- und Jagdverwaltung sind nicht überzeugt. Flavio Zwahlen

Aufgrund der grossen Entfernung ist das in Eglisau gesichtete Tier auf den Bildern nur schlecht erkennbar. Foto: PD

«Ich bin mir sicher, dass es ein Wolf war», sagt ein Leser dieser Zeitung. Er war am Samstagmorgen mit seinem Auto in Eglisau unterwegs, als er auf Höhe der Schützenhütte gleich neben der Axpo-Kompostieranlage ein wildes Tier erblickte. «Es schaute genau in meine Richtung, verschwand danach aber im Maisfeld.» Aus etwa hundert Metern Entfernung konnte der Mann aber trotzdem noch einige Fotos schiessen. «Das kann kein Fuchs gewesen sein, dafür war das Tier zu gross», ist er sich sicher.

Die Spezialisten kommen jedoch zu einem anderen Schluss. Wolfgang Bollack, Mediensprecher der kantonalen Baudirektion und der zugehörigen Jagd- und Fischereiverwaltung, sagt, dass es sich gemäss Beurteilung der Fachleute mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht um einen Wolf handeln dürfte. «Der Schwanz ist zu buschig für einen Wolf. Zudem hat das abgebildete Tier eine weisse Brust/Kehle.» Auch die Färbung sei überhaupt nicht typisch für den Wolf. «Es dürfte sich eher um einen Fuchs handeln.» Allerdings sei das Tier auf den Bildern nur sehr schlecht zu erkennen. Eine abschliessende Beurteilung sei daher aufgrund der mangelhaften Bildqualität leider nicht möglich, gibt Bollack zu bedenken.