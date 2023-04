Rätsel um Bloggerin – Ist Jule Stinkesocke ein Fake? Eine Bloggerin berichtete aus ihrem Leben als Querschnittsgelähmte, Ärztin und Pflegemutter – und gewann einen Preis. Nun kommt aus: Ihr Profilbild ist das einer Pornodarstellerin. Die Zweifel an der Identität mehren sich. Lea Weinmann und Veronika Wulf

Links ist ein Profilbild von "Jule Stinkesocke" zu sehen, das sie früher auf Twitter nutzte, rechts eine australische Pornodarstellerin. Foto: twitter.com/julestinkesocke; erotikcity.net

Sie kommt morgens zur Arbeit, und schon wieder steht jemand auf ihrem Behindertenparkplatz. Sie ist Ärztin, und ein Vater will seinen Sohn nicht bei ihr behandeln lassen, weil sie im Rollstuhl sitzt. Sie beantragt einen Bezug für ihr Sitzkissen, weil sie unter Inkontinenz leidet, und die Krankenkasse lehnt es ab. Solche Geschichten teilte «Jule Stinkesocke» seit 14 Jahren auf ihrem gleichnamigen Blog und seit neun Jahren auf Twitter. Dort gab sie sich als Ärztin aus, Jahrgang 1992, die seit einem Unfall, bei dem sie 15 Jahre alt war, querschnittsgelähmt ist und eine Pflegetochter im Teenageralter hat, die selbst im Rollstuhl sitzt. Eine Psychotherapeutin habe ihr empfohlen, zu bloggen, um ihre Reha zu unterstützen.



Fast 70'000 Menschen folgten ihr auf Twitter. In den Kommentaren unter ihren Tweets: Empörung, Zuspruch. Kann ja wohl nicht wahr sein, wow, wie toll du das machst. Jetzt fragen sich viele: Wurden wir all die Jahre nur hereingelegt? Sind die Geschichten, ja sogar «Jule Stinkesocke» selbst, erfunden?



Denn am vergangenen Sonntag stellte ein Tweet die Identität von «Jule Stinkesocke» infrage. Oder besser: ein ganzer Thread, veröffentlicht von einem anonymen Nutzerkonto namens @pudelskernspin. «Juchu! @JuleStinkesocke kann stehen und gehen!», beginnt dieser und zeigt Screenshots von Bildern einer australischen Pornodarstellerin neben «Jule Stinkesockes» Profilbild. Dunkle Haare, Brille, Typ Mädchen von nebenan. Es scheint ein und dieselbe Person zu sein.