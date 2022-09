Club der Autokraten – Ist Putin bald allein? Ansagen unter Freunden: Was die Regierungschefs von Indien, der Türkei und China über den Krieg Russlands gegen die Ukraine sagen, lässt tief blicken. Tomas Avenarius aus Istanbul , Silke Bigalke aus Moskau , Florian Müller aus Peking , David Pfeifer aus Bangkok

«Die heutige Zeit ist keine Ära des Krieges»: Indiens Regierungschef Narendra Modi und Russlands Staatschef Wladimir Putin bei einem Treffen letzte Woche in Samarkand. Foto: AFP

Es wird Narendra Modi vermutlich gefallen, dass seine Worte aus Samarkand um die Welt gegangen sind, dass die «New York Times» und das «Wall Street Journal» gar einen Kurswechsel in die Äusserungen des indischen Premiers hineingedeutet haben. Es unterstreicht die Bedeutung, die Modi seinem Land und damit auch sich selbst zuspricht. «Ich weiss, dass die heutige Zeit keine Ära des Krieges ist, und ich habe mit Ihnen am Telefon darüber gesprochen», sagte Modi in Richtung Wladimir Putins bei einem Termin, der im Fernsehen übertragen wurde. Der russische Präsident blickte kurz zu Modi und dann nach unten. Im Westen wurde das als öffentlicher Tadel gewertet.