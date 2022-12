Bergbahnen in der Kritik – Ist das Skifahren in St. Moritz tatsächlich CO₂-neutral? Experten ordnen ein Die Oberengadiner Bergbahnen halten trotz Kritik am Versprechen fest, klimaneutralen Schneesport anzubieten. Fachleute halten die Argumente für wenig überzeugend. Joachim Laukenmann

Die Oberengadiner Bergbahnen versprechen hier ein CO₂-freies Skierlebnis: Ein PistenBully präpariert die Piste im Skigebiet Corviglia in St. Moritz. Foto: Lorenz Richard (Schweiz Tourismus)

Wie diese Zeitung Anfang Dezember berichtet hat, bieten die Oberengadiner Bergbahnen in der Skidestination St. Moritz angeblich CO₂-neutralen Schneesport an. Anthony Patt, Professor für Klimaschutz und -anpassung an der ETH Zürich, sprach von einem «besonders eklatanten Fall von Greenwashing».