Crashkurs Schweizer Weine – Ist unser Wein zum Wegkippen? Praktische Antworten auf ganz einfache Fragen zu inländischem Chasselas, Merlot und Pinot noir. Dazu konkrete Kauftipps. Daniel Böniger

Traubenernte der Sorte Pinot noir 2018 in der Bündner Herrschaft. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Ist Schweizer Wein überhaupt trinkbar?

Es gab mal eine Zeit, da waren die Schweizer Weinbauern vor allem auf grosse Erträge aus. Die Weine aus hiesigen Rebbergen, ob rot oder weiss, zeigten sich praktisch durchs Band sauer und dünn. Klar, dass sich so was in den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten eingeprägt hat. Doch dieses Bild gilt es zu überdenken; seit mehr als dreissig Jahren hat sich der Grossteil der Weingüter der grösstmöglichen Qualität verpflichtet.

Und da können wir mit Italien, Frankreich und Südafrika mithalten?

Auch wenn gerade mal gerundete zwei Prozent aller Schweizer Weine exportiert werden, können diese heute auf dem internationalen Parkett problemlos mitspielen. Vor gut zwei Jahren degustierte der Weinjournalist Stephan Reinhardt hierzulande zuletzt für die renommierte Publikation «Robert Parker Wine Advocate» rund 400 Abfüllungen. Gut zwei Drittel hat er mit über 90 von 100 möglichen Punkten benotet: als «outstanding». Besonders gut abgeschnitten haben Marie-Thérèse Chappaz und Chanton im Wallis sowie Donatsch in der Bündner Herrschaft.