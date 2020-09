«Besser Essen» in Opfikon – Italianità am Ufer des Glattparksees Im Restaurant Casacosi im Glattpark kann man den Köchen live zusehen. Besonders überzeugt hat uns die Pasta. Fabian Boller

Das Casacosi befindet sich am äussersten Zipfel des Opfiker Glattparks. Foto: Fabian Boller

Am äussersten Rand des Glattparks gelegen, gehört das Casacosi gerade noch zum Zürcher Unterland – zum Glück. Denn das italienische Restaurant ist allemal einen Besuch und einen Beitrag in dieser Kolumne wert.

Wir setzen uns an einen Tisch auf der grosszügigen Terrasse und fühlen uns sofort wohl. Wir können fast den ganzen Opfikerpark überblicken, sehen ins Grüne Richtung Auzelg, und hinter uns reckt sich am Leutschenbach das Fernsehstudio in die Höhe. Um 19.50 Uhr können wir sogar zusehen, wie auf dem Dach die Sendung «Meteo» produziert wird.

Viel Platz zum Spielen

Auch unserem Sohn gefällt es auf Anhieb. Er muss nicht am Tisch sitzen bleiben, im benachbarten Park gibt es genügend Platz zum Herumrennen. Erst wenn seine Kinderpizza serviert wird, setzt er sich zufrieden auf seinen Stuhl.

Zunächst genehmigen wir uns aber eine Vorspeise. Wir bestellen die Crostini misti, drei knusprige Brötchen, mit Lachs, Rohschinken oder Steinpilzen belegt. Die Zutaten sind sehr frisch, und der Geschmack begeistert uns.

Die Crostini misti überzeugten mit frischen Zutaten. Foto: Fabian Boller

Als zweiten Gang genehmigen wir uns Pasta. Wir wählen einmal Paccheri alla Norcia. Dabei handelt es sich um Nudeln mit Rahmsauce, Salsiccia, Steinpilzen und Trüffelöl. Unaufgefordert erhalten wir separate Teller, obwohl wir nur eine Portion bestellt haben – sehr aufmerksam, wie wir finden. So kommen beide in den Genuss der sehr gelungenen Pasta. Das Trüffelöl wurde zurückhaltend eingesetzt und ist genau richtig dosiert. Die Sauce schmeckt uns so gut, dass wir sie bis zum letzten Tropfen mit Brot auftupfen.

Die Teigwaren mit Steinpilzen, Salsiccia und Trüffelöl waren der Höhepunkt des Abends. Foto: Fabian Boller

Zum Hauptgang bestellen wir Pizza. Auf der Karte können die Gäste zwischen normalen und weissen Pizzas auswählen, die weissen werden ohne Tomatensauce zubereitet. Wir wählen einmal Pizza Mascarpone mit Rohschinken und eine der weissen Pizzas mit Schinken, Pesto und Büffelmozzarella. Die Pizzas sehen sehr schön aus, und alle Zutaten sind von hoher Qualität. Auch geschmacklich sind sie einwandfrei. Wer eher dünnen und knusprigen Teig mag, ist hier an der falschen Adresse.

Die Pizza Mascarpone war mit hochwertigen Zutaten belegt. Foto: Fabian Boller Die «weisse» Pizza mit Schinken, Pesto und Büffelmozzarella war ebenfalls gut. Foto: Fabian Boller 1 / 2

Das Casacosi gibt es seit gut einem Jahr. Nicht nur die Terrasse, auch das Innere des Lokals ist sehr ansprechend. Gekocht wird nicht hinter verschlossenen Türen, sondern direkt im Restaurant. So kann man gleich zusehen, wie die Pizzas belegt und die Teigwaren gekocht werden. Das Restaurant wirkt ausserdem als Götti für ein elektrisch angetriebenes Cargovelo, welches vor dem Lokal stationiert ist.

Auf der Dessertkarte warten mit Panna cotta oder Tiramisù die üblichen Verdächtigen. Wir entscheiden uns aber dafür, uns an der Glacetheke zu versorgen, und bestellen uns einige Kugeln des hausgemachten Gelato in der Waffel und geniessen dieses bei einem Spaziergang durch den Opfikerpark.

Preislich ist die Nähe zur Stadt Zürich etwas zu spüren. Inklusive Glace bezahlen wir am Ende 150 Franken – in Anbetracht der Qualität geht das aber gerade noch in Ordnung. Insbesondere für die Pasta werden wir sicher wiederkommen.

In der Serie «Besser essen» testen Redaktorinnen und Redaktoren ausgewählte Unterländer Restaurants. Dieses Mal wurde das Restaurant Casacosi im Glattpark getestet.