Gastro-Serie «Mercato» Ilote – Italienische Klassiker mit spanischem Charme serviert Das Klotener Ristorante Mercato hat nichts von einer Szenebeiz. Just dies macht den Aufenthalt dort zum entspannten Genuss. Daniela Schenker

Die Scaloppine al Limone mit Risotto und Blattspinat stellen auch hungrige Feinschmecker zufrieden. Foto: Daniela Schenker

Früher waren es die von der Decke baumelnden Maiskolben oder die in Stroh gewickelten, bauchigen Chiantiflaschen, welche in der Gastronomie für Italianità standen. Heute scheint – mindestens im urbanen Zürich – jegliche Art von Deko unter Strafe zu stehen. Stilistisch bewegt sich das Ristorante Mercato in Kloten zwischen diesen beiden Welten.