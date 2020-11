Neues Restaurant in altem Bauernhaus – Italienisches und griechisches Essen bereichert die Gastronomie in Oberglatt Die Caputo GmbH hat bei der Gemeinde eine Baueingabe für ein Restaurant gemacht und wartet noch auf die Bestätigung. Die Betreiber wollen ab April 2021 mediterrane Gerichte anbieten. Laura Hohler

Giovanni (links) und sein Vater Franco Caputo eröffnen in einem alten Bauernhaus in Oberglatt bald ein neues Restaurant. Foto: Balz Murer

Die Inhaber der Caputo GmbH sind dabei, ein altes Bauernhaus an der Bülachstrasse in Oberglatt zu renovieren. Geplant ist ein mediterranes Restaurant, das sowohl griechische als auch italienische Kost auf der Speisekarte haben wird. Franco Caputo ist gelernter Plattenleger und gründete sein Unternehmen vor rund 14 Jahren. Sein 25-jähriger Sohn Giovanni Caputo ist ebenfalls in der Bau- und Immobilienbranche tätig und hat eine Maurerlehre bei der Baufirma Implenia absolviert.

Wegen Fluglärm keine Wohnungen möglich

Die Idee, aus einem ehemaligen Bauernhaus ein Restaurant zu bauen und dieses dann unterzuvermieten, hatten die beiden vor etwa drei Jahren. «Da wir aufgrund des Fluglärms dort keine Wohnungen erstellen können, suchten wir nach einer Alternative und dachten an ein Restaurant», sagt Giovanni Caputo.