Am Strand beim südlichen Nachbarn – Italiens gespenstisch leere Ferienorte Im Krisensommer 2020 sind Italiens Städte und Strände leer. Auch vor den Restaurants gibt es viel Platz. Die Tourismusbranche leidet – und versucht mit neuen Strategien, Gäste anzulocken. Ulrike Sauer

Normalerweise ist hier jeder einzelne Liegestuhl besetzt. Doch dieses Jahr hat der Rettungsschwimmer in Fregene, Italien, den Strand für sich. Aufnahme von Ende Mai. Foto: Massimo Percossi (Keystone)

Salina, sagt Clara Rametta, ist eine glückliche Insel. Das Coronavirus schaffte es nicht auf das flughafenfreie Eiland, das zum Äolischen Archipel nördlich von Sizilien gehört. Malvasia-Rebberge, Kaperngärten, Blütenkaskaden der Bougainvillea, glitzerndes Mittelmeer, zwei erloschene Vulkane, kulinarische Wonnen und eine frische Brise, was wollen die Sinne mehr?

Rametta aber befindet sich in einer sehr misslichen Lage. 80 Prozent der Gäste ihres Hotels Signum sind traditionell Ausländer. Im Pandemie-Sommer bedeutet das: lauter blanke Seiten im Reservationenbuch.

Trotzdem hat Rametta ihre Luxusherberge am 25. Juni wieder aufgemacht. Das Personal schulte sie in Kursen, um es mit den neuen Hygieneregeln vertraut zu machen. Das horizontale Hotel mit 30 Zimmern, die sich auf niedrige Landhäuser im zum Meer abfallenden Zitrus- und Kakteengarten verteilen, passte sich an die neue Normalität an.

Hände desinfizieren gilt es in Italien auch am Strand: Szene in Castiglione della Pescaia in der Toskana. REUTERS

Das Frühstück wird statt am Büffet à la carte serviert, auf den Terrassen oder den Zimmerbalkonen. Im Restaurant, das die Tochter Martina Caruso als jüngste Michelin-Sterneköchin Italiens führt, wurden Tische entfernt, um den Abstand zu vergrössern.

Im Zimmerservice und in der Küche stellte das Hotel Signum zusätzliches Personal ein. Wie fühlt sich die Saison 2020 nach dem lang ersehnten Start an? «Ach, besser als ich dachte», sagt Rametta. Es klingt etwas bemüht. Der Neuanfang ist gemacht. Immerhin das.

Es drohen 65 Milliarden verlust

Die Zahlen sind eine Katastrophe. April, Mai und Juni sind vollkommen flachgefallen. Nun füllen am Wochenende Sizilianer von der Hauptinsel das Haus. Die ersten Gäste aus der Region bleiben inzwischen auch mal mehrere Tage. Vielleicht trauten sie sich vor den anderen raus, weil der Süden des Landes ja vom Virus ziemlich verschont geblieben ist, sagt die Hotel-Gründerin. Von Ausländern keine Spur, nicht einmal Norditaliener lassen sich auf Salina blicken. Solange die Flugzeuge am Boden bleiben, wird sich daran wenig ändern.

Im Juli rechnet Rametta mit 50 Prozent Auslastung. Der August ist fast ausgebucht. Sie setzt jetzt alles daran, die Saison in den September und Oktober zu verlängern. «Wir entwickeln neue Angebote, senken unsere Preise und sind so flexibel wie möglich», sagt sie. Ein paar Wochen länger arbeiten zu können, wäre auch für ihre 40 Saisonkräfte eine gute Perspektive.

Viel Sonne, viel Platz und Schutzmasken: So präsentiert sich Italien diesen Sommer. Getty Images

Der globale Reisebann hat die italienische Tourismusindustrie in den Existenzkampf gestürzt. Die Branche ist ein Pfeiler der Wirtschaft. Normalerweise kommen mehr als die Hälfte der Gäste aus dem Ausland. Am Reisegeschäft hängen 4,2 Millionen Arbeitsplätze. Im Süden des Landes sichern die Sommermonate vielen Familien den Lebensunterhalt für das ganze Jahr. Der Branchenverband Federturismo rechnet 2020 mit 65 Milliarden Euro Umsatzverlust. Es seien 82’000 Stellen in Gefahr. Einem Viertel der Unternehmen drohe die Schliessung.

Nach dem langen Lockdown munterte auch die Öffnung am 3. Juni das Land nicht auf. «Die Krise ist tiefer als wir erwartet hatten», sagt die Verbandschefin Marina Lalli. Die Badeorte an den 7914 Kilometern Küste beleben sich nur zaghaft. Die Kunststädte, die als globale Touristenmagnete Massen anzogen, sind verwaist. In Rom, Venedig und Florenz versiegte über Nacht die wichtigste Einnahmequelle. So verschärft die Corona-Krise die ohnehin prekäre Finanzlage der Kommunen nun dramatisch. «Italiens Infektionsfälle sind auf ein lächerliches Niveau gesunken, aber wir werden weiterhin gemieden», sagt Lalli. Bella Italia fühlt sich geächtet.

Sogar der Gardasee wirbt um Einheimische

Die Folgen für die Wirtschaft des Landes sind verheerend. Der Anteil des Tourismus an der italienischen Wirtschaftsleistung werde 2020 von 13,4 Prozent auf 5,2 Prozent fallen, erwartet Jesus Castillo von der französischen Investmentbank Natixis in einer Studie zur europäischen Tourismusindustrie. Der Anteil der im Tourismus erwerbstätigen Italiener werde von 15 auf 8,9 Prozent fallen. Ein Desaster.

«Das Anschmeissen der Urlaubs-Maschine ist sehr schwierig», sagt der Medizinprofessor Stefano Vella, der an der Katholischen Universität Rom globale Gesundheit lehrt. Es sei einfacher, eine Fabrik neu zu starten als ein Restaurant oder ein Strandbad. Im Juni hatte trotz des Endes des Reisebanns nur ein Viertel der Hotels wieder aufgemacht.

Abstand halten bleibt auch in Italien das Gebot des Sommers. keystone-sda.ch

Im Sommer 2020 tobt nun ein Kampf aller gegen alle. Die Urlaubsorte machen Jagd auf italienische Touristen. 2019 sind 33 Millionen Italiener in die Ferien gefahren. 77 Prozent erholten sich in ihrem Heimatland. Um die anderen wird nun gebuhlt.

Sogar der Gardasee, der bisher fest in der Hand von deutschen Touristen war, wirbt erstmals um heimische Gäste. Aber: Wie viele Italiener können sich in der Corona-Krise überhaupt eine Reise erlauben? Wie viele müssen durcharbeiten, um die verlorene Zeit gutzumachen? Bange Fragen plagen die Hoteliers.

«Wir wollten einen Covid-Plan, der sich nicht nur mit Masken beschäftigt.» Claudio Della Lucia, Hotelier auf Elba

Auf Elba atmet man dagegen erleichtert auf. Am düsteren Himmel der Ferienindustrie ist die toskanische Insel ein Silberstreif. Die 32’000 Elbaner, die fast ausschliesslich vom Tourismus leben, hatten sich früh auf den Neustart in Zeiten der Pandemie vorbereitet. Schon im April stellte Claudio Della Lucia, Koordinator der Urlaubsbranche auf der Insel, ein fertiges Betriebsmodell für die Corona-Saison vor. «Wir haben uns gemeinsam überlegt, wie man die Abstandsregeln in eine Chance verwandeln kann», sagte der Hotelier aus Capoliveri.

So entwickelten sie eine App, die den Gästen signalisiert, an welchen der 100 freien Strände gerade genügend Platz zur Verfügung steht. «Wir wollten einen Covid-Plan, der sich nicht nur mit Masken beschäftigt», sagte er mitten im Lockdown.

Wenn es heiss ist, wird es trotzdem recht voll: Ende Juni lockte eine Hitzewelle mit bis zu 36 Grad die Römer an den Strand im Lido di Castel Porziano. KEYSTONE

Der Einsatz hat sich gelohnt. «Wir sind fast ausgebucht», sagt Della Lucia. Wenn nur die Seuche sich nicht erneut in Europa ausbreitet. Nach dem verpatzten Saisonstart werde auf Elba in diesem Jahr keiner Gewinne machen. Ziel sei es, so wenig wie möglich zu verlieren. Auf Italiens drittgröster Insel gewinnt man der Corona-Krise auch Positives ab. «Wir waren gezwungen, uns zu erneuern», sagt Della Lucia. Platz sei jetzt der neue Luxus.

Die Gemeindeverwaltungen erlaubten es den Restaurants, die Esstische an den Strand und auf die Dorfplätze zu stellen. So verwandelt sich Elba abends nun in ein Bankett unterm Sternenhimmel. Auf Salina nimmt auch Clara Rametta zufrieden Neuerungen wahr. In Malfa, wo sie seit drei Jahren Bürgermeisterin ist, habe man begonnen, das Dorf mit einer Fussgängerzone und Pflanzenkübeln zu verschönern. «Vielleicht sind Krisenmomente ideal für Veränderungen», sagt sie.