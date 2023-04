In Bülach verurteilt – Sozialdetektive kommen IV-Betrügerin auf die Schliche Eine junge Frau bezog neun Jahre eine volle IV-Rente und weitere Leistungen, bis eine Observation angeordnet wurde. Nun ist sie wegen Betrugs verurteilt worden. Daniela Schenker

Der IV-Betrug der Frau wurde bei einer Observation aufgedeckt. Foto: Keystone

Sie könne keine 15 Minuten gehen, leide unter starken Ängsten, sei noch nie allein Auto gefahren, sei nicht in der Lage, Gegenstände vom Boden aufzuheben. Das gab die junge Frau bei einer Standortbestimmung der Invalidenversicherung im Juli 2014 zu Protokoll. Was sie damals noch nicht wusste: Sie stand unter Beobachtung von Sozialdetektiven, im Auftrag der Invalidenversicherung (IV). Und die hielten in Wort und Bild fest, wie die Frau am Steuer sass, ihre Kinder trug oder Spaziergänge unternahm.