Menschen im Unterland – Ivan Hürlimann, Dachdecker aus Freienstein-Teufen Stillstand gibt es nicht, auch wenn Ivan Hürlimanns Laufbahn ziemlich klassisch verlief: Lehre, Wanderjahre und schliesslich die Selbstständigkeit. Balz Murer

Ivan Hürlimann auf dem Dach des Schlosses Regensberg. Foto: Balz Murer

Ivan Hürlimann (54) aus Bülach lebt in Freienstein-Teufen. Er ist gelernter Dachdecker mit dreijähriger Lehre und entsprechender Lehrabschlussprüfung – Bestandteil der Ausbildung waren etwa Kompetenzen bezüglich Steildach, Flachdach und Fassadenbau. Ivan Hürlimann absolvierte seine Lehre in den Jahren 1987 bis 1989 im Zürcher Unterland. Es folgten Wanderjahre mit anschliessendem Start in die Selbstständigkeit mit zuerst kleineren Aufträgen und mit zunehmender Erfahrung mit wegweisenden Mandaten wie beispielsweise der Dachsanierung bei der Bank Julius Bär an der Zürcher Bahnhofstrasse.

Ivan Hürlimann spezialisierte sich über die Jahre immer mehr auf den Bereich der energetischen Sanierung mit dem Einbezug von fundierten Zimmermannsarbeiten. Oft wachsen Projekte mit Fachkräften aus seinem breiten Netzwerk. Die Fäden sowie die Abwicklung laufen jeweils über ihn als Schnittstelle, was bei seinen Kunden Vertrauen und Nachhaltigkeit schafft.

Gutes Handwerk generiert bleibende Werte, die Generationen überdauern können, wie Ivan Hürlimann über seine persönliche Einstellung und Haltung sagt.

