Aufgefallen bei FCB - FCZ – Ja, Blerim Dzemaili kann das noch Beim 1:3 des FC Zürich in Basel bietet sich ein Alter als neue Alternative an. Und zwei wissen ganz genau, wie Situationskomik geht. Florian Raz

Ousmane Doumbia und Yanick Brecher – wie Pat und Patachon

Oben Jubel, unten Konsternation: Goalie Yanick Brecher, Ousmane Doumbia und der FCB-Anhang. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Der eine sollte mehr zum Ball rennen. Oder der andere. Vermutlich sogar beide. Stattdessen halten sich Ousmane Doumbia und Yanick Brecher in der 82. Minute an das Prinzip von Pat und Patachon. Die Filmkomiker wussten schon 1921: Wenn zwei in schöner Synchronität das Gegenteil dessen tun, was wir alle erwarten, entstehen überraschende Momente, die in Erinnerung bleiben.

Und ja, dieses 3:1 für den FCB entsteht überraschend – ein Basler Befreiungsschlag in die Zürcher Hälfte. Ein locker zurückjoggender Doumbia, der davon ausgeht, dass sein Goalie Brecher schon auf den Ball gehen wird. Ein Brecher, der sich aus Furcht vor einem Kopfballduell 40 Meter vor dem eigenen Tor in seinen Strafraum zurückzieht. Ein Joelson Fernandes, der mit seinem Sprint beide reichlich unvorteilhaft aussehen lässt. Und ein Cabral, der nach 80 Metern Sprint das Spiel entscheidet.