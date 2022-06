Bachelorette aus Bülach – «Ja, wir sind ein Paar» Auf 3+ lüftete die Bülacher Bachelorette Yuliya Benza das Geheimnis, ob sie und ihr Herzbube Yuri Natale noch immer harmonieren. Beatrix Bächtold

Zwischen der Bülacher Bachelorette Yuliya und Kandidat Yuri hat es gefunkt. Foto: CH Media / Filip Stropek

Mit Tränen in den Augen gaben sie dem Fernsehpublikum bekannt: «Ja, wir sind auch nach der Rückkehr von Thailand ein Paar.» Zwischen der 28-jährigen Yuliya und Yuri hat es offenbar richtig gefunkt. «Jeder der Kandidaten war super. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich für Yuri tiefere Gefühle hatte. Matchentscheidend waren die Dates, die Challenges und die kurzen Off-Camera-Momente, also die Zeit ohne Kamerabegleitung», sagt Yuliya. Nur so viel: Yuri behauptet von sich, dass bei ihm in aller Regel jeder Schuss ein Treffer sei.

Die Community jubelt