Oberembrach und Nürensdorf – Ja zu Eigentalkrediten, aber definitiv ist das noch nicht In Nürensdorf und Oberembrach haben die Gemeindeversammlungen über 1,5 Millionen Franken für Massnahmen zur Offenhaltung der Eigentalstrasse abgestimmt. Andrea Claudia Meili Christian Wüthrich

1 / 2 Das Eigental sollte in Zukunft nur noch den Velos, der Landwirtschaft und den Anwohnenden offenstehen. In den Gemeinden gibt es aber Widerstand. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Das Eigental interessiert – und vor allem: Es mobilisiert die Menschen. So auch am Mittwochabend, als es einmal mehr um die Verbindungsstrasse zwischen Nürensdorf und Oberembrach ging. Beide Anrainergemeinden des Tals haben je eine Kreditvorlage über 750’000 Franken für den Kampf gegen die Schliessung der Eigentalstrasse vorgelegt. Und beide haben deswegen ihre obligatorischen Gemeindeversammlungen extra auf denselben Termin, nämlich den Abend des 14. Juni, gelegt.

In Oberembrach, wo die Versammlung bereits um 20 Uhr begann, brauchten die 100 Stimmberechtigten lange um sich auf ein knappes Ja zu einigen. Mit 49 zu 41 Stimmen sprach sich die deutlich kleinere der beiden Gemeinden für den Eigentalkredit aus. Unter den Teilnehmenden wurde angeregt über Sinn und Unsinn des Einsatzes von Steuergeldern für eine ziemlich aussichtslose Sache debattiert. Und nota bene über eine mögliche Steuererhöhung von bis zu 5 Prozent. Darüber würde aber erst in der nächsten GV abgestimmt.

Nürensdorf muss an die Urne

In Nürensdorf begann die Versammlung eine Viertelstunde später. Dort wurde die Debatte per Ordnungsantrag nach heissen Voten auf sofortige Abstimmung abgekürzt. In einem ersten Anlauf stimmten die 185 Stimmberechtigten der Eigental-Vorlage mit 109 zu 70 Stimmen zu. Allerdings wurde danach ein Antrag auf Urnenabstimmung angenommen. Ausserdem kündigte eine Personen eine Beschwerde an.

Die beiden Gemeindeversammlungen (GVs) haben damit zwar einem gemeinsam vereinbarten Kredit von 1,5 Millionen Franken zugestimmt, zu dem die beiden Gemeinden je zur Hälfte beitragen werden. Mit dem Geld sollten Massnahmen finanziert werden, um beim Kanton und der Bevölkerung für die Offenhaltung der Eigentalstrasse zu werben sowie juristische Beratungen zu finanzieren, um Lücken in der Gesetzgebung zu entdecken. Durch die beschlossene Urnenabstimmung und eine mögliche Beschwerde in Nürensdorf ist aber aktuell noch unklar, was weiter geschehen wird.

