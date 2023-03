Flughafen Zürich – Ja zu Pistenverlängerungen: Auftrieb für den Flughafen Die Verkehrskommission des Kantonsrats befürwortet den geplanten Ausbau am Flughafen knapp. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Die Piste 28 (von unten nach oben auf dem Bild) und die Piste 32 (rechts im Bild) des Flughafens sollen verlängert werden. Foto: PD

Jetzt kommt Schwung in die Diskussion um den ersten Pistenausbau am Zürcher Flughafen seit den 1970er-Jahren. Die kantonsrätliche Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu) stimmt dem Vorhaben des Flughafens – wie vom Regierungsrat beantragt – zu, wie sie am Freitagmorgen mitgeteilt hat. Allerdings sehr knapp. Das Resultat in der Kommission kam mit 8:7 Stimmen zustande.