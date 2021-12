Gemeindeversammlung Bassersdorf – Ja zur Richtplanung und neuer Unterführung In einem ersten Anlauf hat die Gemeindeversammlung Bassersdorf am Donnerstag über drei Geschäfte abgestimmt. Die Budgetdebatte folgt nächste Woche. Christian Wüthrich

Die meisten Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung wünschen sich einen Ersatz, wenn diese Unterführung bei der Sportanlage BXA in den Hardwald dereinst von den SBB abgerissen wird. Foto: Chr. Wüthrich

Mit einem dreifachen Ja endete die erste von zwei Gemeindeversammlungen in Bassersdorf innert sechs Tagen. In der BXA-Sporthalle lockten die bewusst von der Budgetthematik abgesondert traktandierten Themen 96 Stimmberechtigte an.

Das Interesse galt dabei zunächst der komplett neu ausgearbeiteten Richtplanung, welche einige Diskussionen auslöste, da sie die Agglomerationsgemeinde im mittleren Glattal noch lange prägen sollte. Nach längerer Debatte sprach sich eine Mehrheit der Anwesenden mit 62 zu 5 Stimmen für die Genehmigung aller vier Teile der Richtplanung aus.